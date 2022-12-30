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Пограничники и спасатели в Румынии нашли в горах украинских дезертиров

Юлия Курганова
В мире
Пограничники и спасатели в Румынии нашли в горах украинских дезертиров
Фото: shutterstock

Румынские пограничники и спасатели завершили в четверг, 29 декабря, поиски шестерых украинских граждан, которые нелегально перешли границу. Двое из них погибли, сообщило агентство Agerpres.

Шесть украинцев в возрасте от 22 до 33 лет 24 декабря нелегально перешли границу в районе гор Марамуреша на высоте 1800 метров. Из-за метели они заблудились, двое сорвались со скал и получили переломы. Украинцы были обуты в резиновые сапоги, не имели горного снаряжения и запасов продуктов. Температура воздуха в горах достигает 10 градусов мороза.

Власти Румынии узнали о беглецах от их знакомого, с которым они связывались, и начали их поиски. Пограничники и спасатели с двумя вертолетами нашли двух украинцев в ночь на воскресенье, 25 декабря, двое других были обнаружены в понедельник, 26 декабря. Во вторник, 27 декабря, местный житель обнаружил мертвым пятого украинца, он сорвался с обрыва. Шестого нашли в четверг, 29 декабря, также без признаков жизни.

Отмечается, что украинцы не давали точных сведений о своем местонахождении, потому что были дезертирами и боялись, что попадут в тюрьму.

27 декабря сообщалось, что в подмосковном Подольске полиция задержала восьмерых мобилизованных россиян, которые самовольно покинули зону спецоперации. По имеющимся данным, дезертиры изначально собирались доехать до дома — в Калининградскую область, откуда их и призвали.

Украина Румыния Смерть Спасатели Горы
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