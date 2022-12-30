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Более 350 мастер-классов на печах пройдут на окружных площадках фестиваля «Путешествие в Рождество»

Полина Долганова

Сюжет: 

Новый год — 2022
Город
Более 350 мастер-классов на печах пройдут на окружных площадках фестиваля «Путешествие в Рождество»
Фото: Московские сезоны
Москва, Коптевский бульвар Карта всех событий

Повара подготовили для москвичей мастер-классы по приготовлению блюд на офирах и в печах в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество». Об этом сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» в пятницу, 30 декабря.

Так, горожане научатся готовить утиную грудку с апельсинами, говяжьи ребрышки с медом и запеченное мясо с хурмой. Уточняется, что мастер-класс по приготовлению утки с апельсинами состоится 31 декабря, 2, 4 и 6 января в 13:00 на Коптевском и Ореховом бульварах, а также на бульваре Дмитрия Донского.

Более 350 мастер-классов на печах пройдут на окружных площадках фестиваля «Путешествие в Рождество» Фото: Московские сезоны

Раскрывать вкус запеченного мяса с хурмой можно будет научиться 2, 4, 6 и 8 января на улицах Адмирала Руднева, Хачатуряна, Городецкой, Профсоюзной, Митинской и других. Мастер-классы также запланированы на 13:00.

Не менее увлекательные занятия состоятся на площадках с традиционными печами. Их можно будет найти на улицах Ключевая, Теплый Стан и Святоозерская.

До этого сообщалось, что гости фестиваля «Путешествие в Рождество» смогут принять участие в различных мастер-классах, где их научат готовить праздничные блюда народов регионов России. Так, посетители площадок на улице Теплый Стан и улице Святоозерской смогут научиться делать вергуны в меду по рецептам херсонских домохозяек.

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