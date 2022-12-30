Центр госуслуг района Печатники открылся после капремонта

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Москва, Шоссейная улица, 86 Карта всех событий

В районном центре госуслуг в Печатниках завершены работы по капитальному ремонту здания, он уже начал принимать первых посетителей. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

— После капитального ремонта открылся центр госуслуг района Печатники. Обновленный офис стал просторнее и светлее за счет грамотного подхода к организации пространства, соотношения корпоративных цветов в интерьере и мебели, — директор центров госуслуг Москвы Ольга Фефелова.

Так, в ходе работ специалисты увеличили зону ожидания на 70 процентов, установили в три раза больше компьютеров в зоне электронных услуг. Помимо этого, в офисе появились отдельный кабинет для неторжественной регистрации брака и мини-кафе. Центр госуслуг расположен по адресу улица Шоссейная, дом 86.

По словам Фефеловой, в общей сложности за год в столице открыли 13 центров госуслуг, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, как будут работать центры «Мои документы» в новогодние праздники. В период с 2 по 6 января, а также 8 января будут работать 11 дежурных центров с 10:00 до 19:00. При этом в них можно будет получить только регистрацию рождения, смерти, установление отцовства, а также предоставление доступа к порталу gosuslugi.ru и mos.ru.