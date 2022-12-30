Участники программы реновации получили свыше 550 тысяч уведомлений через суперсервис

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Москвичи получили более 550 тысяч уведомлений с помощью суперсервиса «Помощь при переезде в рамках программы реновации». Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

— Работа суперсервиса позволила жителям сократить время, затрачиваемое на оформление документов и взаимодействие с органами исполнительной власти, а также оперативно получать услуги на всех этапах переселения в электронном виде без личного посещения центров информирования, — рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Как уточняется, такой услугой воспользовались около 3,5 тысячи — в частности, они записались на осмотр квартиры, заключение договора, к нотариусу, а также загрузили необходимые документы онлайн, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что около 60 тысяч москвичей смогут найти работу на востоке столицы благодаря реализации программы реновации. Руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин добавил, что такая инициатива способствует повышению комфортности проживания в новых кварталах, развитию рынка труда и появлению новых вакансий.