В Минобороны Белоруссии назвали версии инцидента с украинской ракетой

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У белорусских властей по-прежнему остаются вопросы по инциденту с падением украинской ракеты на территории республики, существует версия о преднамеренной провокации Киева. Об этом в пятницу, 30 декабря, заявил начальник зенитных ракетных войск — начальник управления зенитных ракетных войск ВС Белоруссии Кирилл Казанцев.

— По данному инциденту остаются вопросы. Мы рассматриваем две версии: непреднамеренный пуск зенитной управляемой ракеты ввиду низкой обученности расчета или неисправность ракеты либо это преднамеренная провокация Вооруженных сил Украины, — отметил он.

Военнослужащий отметил, что боевые расчеты противовоздушной обороны (ПВО) Белоруссии отработали штатно при обнаружении воздушной цели, сообщает Telegram-канал «Министерство обороны Республики Беларусь».

Накануне средства ПВО Белоруссии сбили украинскую ракету. В ходе проверочных мероприятий было установлено, что, по предварительным данным, сбитая ракета была выпущена из комплекса С-300 с территории Украины.

Позже стало известно, что Минобороны Украины готово провести расследование инцидента с падением ракеты комплекса С-300 на территории Белоруссии. В министерстве отметили, что для расследования инцидента Киев готов пригласить экспертов из стран, не оказывающих поддержку России.