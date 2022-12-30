Дизайнер Кротова рассказала, как нарядить елку съедобными украшениями
Сюжет:Новый год — 2022
Съедобные елочные игрушки — это распространенный тренд последнего десятилетия. Необычное решение выручает в случаях, когда нет или не хватает обычных елочных украшений. Дизайнер интерьеров Юлия Кротова рассказала, как аутентично нарядить елку съедобными угощениями.
Дизайнер посоветовала использовать круглые кусочки апельсинов. Это украшение создает уют и вкусно пахнет. Также отлично подойдут яблоки.
Кроме того, можно использовать конфеты в красивых фантиках. В идеале, чтобы обертки были с золотинкой и переливались.
Дизайнер добавила, что ей больше нравятся елки, украшенные гирляндами, однотипными съедобными игрушками и шарами, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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