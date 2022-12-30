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Минфин обновил нормативную структуру ФНБ

Араз Салехов
Экономика
Минфин обновил нормативную структуру ФНБ
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Министерство финансов России обновило нормативную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Утверждена новая нормативная структура активов ФНБ в разрешенной иностранной валюте и золоте, в рамках которой исключена возможность инвестирования средств Фонда в активы, номинированные в долларах США, — говорится в сообщении.

Как уточняется, теперь исключена возможность инвестировать средства ФНБ в доллары, а доли остальных валют и золота стали гибкими и могут быть доведены до нуля.

В частности, сейчас можно держать средства ФНБ только в юанях и золоте — их максимальные доли доведены до 60 процентов и 40 процентов соответственно (вместо прежних 30 процентов и 20 процентов).

При этом остатки на счетах ФНБ в фунтах и иенах сейчас обнулены, сообщает сайт ведомства.

В середине декабря Минфин подготовил «Стратегии развития финансового рынка России до 2030 года», в рамках которых подразумевается объединение обязательного и добровольного медицинского страхования в одну систему. Помимо этого, в ведомстве предложили усилить страховые принципы обязательного медицинского страхования.

Также замминистра финансов РФ Алексей Сазанов заявил, что российские власти приступили к рассмотрению инициативы Министерства финансов об индексации ставок акцизов на никотиносодержащие жидкости и стики. По его словам, такая продукция будет проиндексирована на 25–30 процентов, «постепенно доводя их до ставок на сигареты».

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