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Приметы и советы

Диетолог Королева рассказала, как правильно «доесть» новогодний стол

Ирина Игнатенко

Сюжеты: 

Еда Новый год — 2022
Общество
Диетолог Королева рассказала, как правильно «доесть» новогодний стол
Фото: depositphotos

Диетолог Маргарита Королева дала советы, как правильно подготовить блюда для новогоднего стола.

Она посоветовала не готовить большое количество блюд и сложносоставные салаты. Также не стоит сразу заправлять весь салат майонезом.

— Если вы положили в салат картошку, морковь, огурцы и засыпали все это консервированным горошком, то просто не заправляйте майонезом — пусть каждый заправляет салат в своей тарелке. Иначе, если вы сразу добавите в весь салат скоропортящиеся соусы, в том числе сметану, то риск отравиться будет достаточно высок, — отметила Королева в комментарии Общественной службе новостей.

При первой возможности нужно убрать все салаты в холодильник.

Также Королева посоветовала перенести основной прием пищи с позднего ужина на обед.

До этого врач-диетолог Ирина Писарева посоветовала заменять майонез в салатах сметаной, йогуртом, оливковым маслом, лимонным соком, передает RT.

Вода, кислород и сложные углеводы позволят быстрее восстановиться после насыщенной новогодней ночи. Об этом рассказала диетолог Маргарита Дмитриева.

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