«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы продлили в Москве до 2 января

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Синоптики продлили в Москве «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы до 21:00 понедельника, 2 января. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

— Период предупреждения — до 21:00 2 января. Гололедица, — говорится в сообщении.

Аналогичные погодные условия ожидаются и в Подмосковье, а предупреждение будет действовать до 13:00 субботы, 31 декабря, отмечается на сайте Гидрометцентра.

В Москве 30 декабря ожидаются осадки в виде снега, местами могут наблюдаться налипание мокрого снега и гололед. В связи с этим МЧС рекомендует водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров.

Руководитель прогностического центра «Mетео» Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве», что в новогоднюю ночь в столице ожидается плюсовая температура, а также небольшой дождь. Синоптик также добавил, что в первые дни 2023 года в столице, скорее всего, произойдут температурные рекорды.