Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы продлили в Москве до 2 января

Лейла Алиева

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы продлили в Москве до 2 января
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Синоптики продлили в Москве «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы до 21:00 понедельника, 2 января. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

— Период предупреждения — до 21:00 2 января. Гололедица, — говорится в сообщении.

Аналогичные погодные условия ожидаются и в Подмосковье, а предупреждение будет действовать до 13:00 субботы, 31 декабря, отмечается на сайте Гидрометцентра.

В Москве 30 декабря ожидаются осадки в виде снега, местами могут наблюдаться налипание мокрого снега и гололед. В связи с этим МЧС рекомендует водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров.

Руководитель прогностического центра «Mетео» Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве», что в новогоднюю ночь в столице ожидается плюсовая температура, а также небольшой дождь. Синоптик также добавил, что в первые дни 2023 года в столице, скорее всего, произойдут температурные рекорды.

гололед Москва Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

На Украину надвигается русский «Арматгеддон»

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что не забыть до Рождества

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Эталонный Запад теряет позиции

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте