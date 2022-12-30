Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Песков прокомментировал падение украинской ракеты в Белоруссии

Лейла Алиева
В мире
Песков прокомментировал падение украинской ракеты в Белоруссии
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

РФ крайне обеспокоена падением украинской ракеты на белорусскую территорию. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в пятницу, 30 декабря.

— Это то событие, которое вызывает крайнюю обеспокоенность не только у нас, но и у наших белорусских партнеров, — отметил он.

По словам Пескова, российские и белорусские военные постоянно на связи. Именно такое доверие и взаимный диалог помогают двум странам обмениваться информацией, передает РИА Новости.

Накануне средства ПВО Белоруссии сбили украинскую ракету. В ходе проверочных мероприятий было установлено, что, по предварительным данным, сбитая ракета была выпущена из комплекса С-300 с территории Украины.

Позже стало известно, что Минобороны Украины готово провести расследование инцидента с падением ракеты комплекса С-300 на территории Белоруссии. В министерстве отметили, что для расследования инцидента Киев готов пригласить экспертов из стран, не оказывающих поддержку России.

Белоруссия Дмитрий Песков Ракеты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

На Украину надвигается русский «Арматгеддон»

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что не забыть до Рождества

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Эталонный Запад теряет позиции

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте