Песков прокомментировал падение украинской ракеты в Белоруссии

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

РФ крайне обеспокоена падением украинской ракеты на белорусскую территорию. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в пятницу, 30 декабря.

— Это то событие, которое вызывает крайнюю обеспокоенность не только у нас, но и у наших белорусских партнеров, — отметил он.

По словам Пескова, российские и белорусские военные постоянно на связи. Именно такое доверие и взаимный диалог помогают двум странам обмениваться информацией, передает РИА Новости.

Накануне средства ПВО Белоруссии сбили украинскую ракету. В ходе проверочных мероприятий было установлено, что, по предварительным данным, сбитая ракета была выпущена из комплекса С-300 с территории Украины.

Позже стало известно, что Минобороны Украины готово провести расследование инцидента с падением ракеты комплекса С-300 на территории Белоруссии. В министерстве отметили, что для расследования инцидента Киев готов пригласить экспертов из стран, не оказывающих поддержку России.