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Почти 23 миллиона россиян досрочно получили январские пенсии

Евгений Жуков
Экономика
Почти 23 миллиона россиян досрочно получили январские пенсии
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Порядка 23 миллионов пенсионеров досрочно получили пенсии за январь. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщил глава Минтруда Антон Котяков.

— Если пожилой человек получает пенсию в банке, а дата перечисления средств приходится на первые дни января, то деньги переводятся на счет раньше — в последних числах декабря, — сказал министр.

Помимо этого, он отметил, что процесс зачисления пенсий стартовал уже на этой неделе. А по состоянию на 30 декабря выплаты получили почти 23 миллиона человек, передает ТАСС.

До этого доцент кафедры ТПП РФ «управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала, что в 2023 году статус пенсионера могут получить лишь те россияне, у которых есть соответствующие льготы.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов отметил, что стоит задуматься в молодые годы о том, как правильно начать копить пенсию. По его словам, идеальным возрастом для накопления пенсии считается примерно 40 лет.

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