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В Совбезе Белоруссии назвали падение украинской ракеты неслучайным

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В Совбезе Белоруссии назвали падение украинской ракеты неслучайным
Фото: shutterstock

Украинская ракета упала на территорию Белоруссии не случайно. Такое мнение выразил госсекретарь белорусского Совбеза Александр Вольфович.

— Гарантий того, что она (ракета — прим. «ВМ») залетела к нам случайно, крайне мало. По всей видимости, здесь реализуется чей-то замысел, — сказал политик.

Украинская сторона всеми методами хочет спровоцировать региональный конфликт, цитирует Вольфовича Sputnik Беларусь.

Накануне средства ПВО Белоруссии сбили украинскую ракету. В ходе проверочных мероприятий было установлено, что, по предварительным данным, сбитая ракета была выпущена из комплекса С-300 с территории Украины.

Позже стало известно, что Минобороны Украины готово провести расследование инцидента с падением ракеты комплекса С-300 на территории Белоруссии. В министерстве отметили, что для расследования инцидента Киев готов пригласить экспертов из стран, не оказывающих поддержку России.

Как рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, РФ крайне обеспокоена падением украинской ракеты на белорусскую территорию.

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