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Расписание ряда электричек МТППК изменится в январе на участке Москва — Крюково

Евгений Жуков
Город
Расписание ряда электричек МТППК изменится в январе на участке Москва — Крюково
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Расписание некоторых пригородных поездов Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК) будет изменено в январе 2023 года. Об этом в пятницу, 30 декабря, рассказали в пресс-службе компании-перевозчика.

— В январе 2023 года отменяется часть поездов на участке Москва — Тверь, — говорится в сообщении.

Данное решение связано с глобальной реконструкцией станции Крюково, передает официальный Telegram-канал МТППК.

Уточняется, что ряд поездов будет отменен. Кроме того, у некоторых пригородных поездов на участке Москва — Тверь и Тверь — Бологое изменится время отправления и прибытия.

До этого в МЖД сообщили, что график движения поездов Московского железнодорожного узла не изменился, несмотря на снегопад.

Как уточняется, свыше 80 единиц специальной техники и около двух тысяч железнодорожников расчищают путевую инфраструктуру МЖД от снега.

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