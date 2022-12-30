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Снегопад не повлиял на график движения поездов Мосузла

Араз Салехов
Город
Снегопад не повлиял на график движения поездов Мосузла
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

График движения поездов Московского железнодорожного узла (Мосузел) не изменился, несмотря на снегопад. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

— В настоящее время сбоев в графике движения поездов в Мосузле нет, — говорится в сообщении.

Как уточняется, свыше 80 единиц специальной техники и около двух тысяч железнодорожников расчищают путевую инфраструктуру МЖД от снега, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Также стало известно, что специалисты Комплекса городского хозяйства в период новогодних и рождественских праздников работают в усиленном режиме. В ходе работ предусмотрено круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала.

Накануне синоптики прогнозировали 30-сантиметровые сугробы в новогоднюю ночь в Москве. Как уточняется, 30 декабря в столице снегопады приведут к росту снежного покрова до 33–34 сантиметров.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что последняя неделя текущего года в столичном регионе может ознаменоваться переменчивой погодой с осадками в виде мокрого снега и гололедицей.

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