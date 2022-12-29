Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Синоптики прогнозируют 30-сантиметровые сугробы в новогоднюю ночь в Москве

Араз Салехов

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Синоптики прогнозируют 30-сантиметровые сугробы в новогоднюю ночь в Москве
Фото: Анастасия Кочеткова / Вечерняя Москва

В новогоднюю ночь высота снежных покровов в столице ожидается на уровне 30 сантиметров. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

— Сегодня на базовой метеостанции ВДНХ снегомерная линейка показала 32 сантиметра, в Тушино — 31 сантиметров, на Балчуге — 29 сантиметров, — говорится в сообщении.

При этом в области высота снежного покрова достигает почти 40 сантиметров, что почти в два раза выше положенной по климату нормы. Как уточняется, 30 декабря в столице снегопады приведут к росту снежного покрова до 33-34 сантиметров.

— В субботу сугробы подтают до 32 сантиметров, в новогоднюю ночь будет около 30 сантиметров, а в первую январскую пятидневку останется 23-28 сантиметра снежного слоя. Норма для начала января — 20-22 сантиметра, — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что последняя неделя текущего года в столичном регионе может ознаменоваться переменчивой погодой с осадками в виде мокрого снега и гололедицей.

До этого руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что первый день 2023 года может стать самым теплым в Москве за всю историю метеорологических наблюдений. Причиной такой погоды в столице станет циркуляция очень теплых воздушных масс.

Москва Зима Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

На Украину надвигается русский «Арматгеддон»

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что не забыть до Рождества

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Эталонный Запад теряет позиции

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте