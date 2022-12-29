Синоптики прогнозируют 30-сантиметровые сугробы в новогоднюю ночь в Москве

Фото: Анастасия Кочеткова / Вечерняя Москва

В новогоднюю ночь высота снежных покровов в столице ожидается на уровне 30 сантиметров. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

— Сегодня на базовой метеостанции ВДНХ снегомерная линейка показала 32 сантиметра, в Тушино — 31 сантиметров, на Балчуге — 29 сантиметров, — говорится в сообщении.

При этом в области высота снежного покрова достигает почти 40 сантиметров, что почти в два раза выше положенной по климату нормы. Как уточняется, 30 декабря в столице снегопады приведут к росту снежного покрова до 33-34 сантиметров.

— В субботу сугробы подтают до 32 сантиметров, в новогоднюю ночь будет около 30 сантиметров, а в первую январскую пятидневку останется 23-28 сантиметра снежного слоя. Норма для начала января — 20-22 сантиметра, — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что последняя неделя текущего года в столичном регионе может ознаменоваться переменчивой погодой с осадками в виде мокрого снега и гололедицей.

До этого руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что первый день 2023 года может стать самым теплым в Москве за всю историю метеорологических наблюдений. Причиной такой погоды в столице станет циркуляция очень теплых воздушных масс.