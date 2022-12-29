Вильфанд пообещал москвичам рекордно теплую погоду 1 января

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Первый день 2023 года может стать самым теплым в Москве за всю историю метеорологических наблюдений. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в четверг.

— 1 января 1973 года был зафиксирован рекорд температуры воздуха в Москве. Он составлял плюс 4,2 градуса. В 2023 году показатели температуры приблизятся или даже превзойдут этот рекорд, так как прогнозируется плюс 3-5 градусов в столице, а по области — даже до плюс 6 градусов, — отметил он.

Причиной такой погоды в столице станет циркуляция очень теплых воздушных масс, которые придут с южных акваторий Атлантического океана и даже северных регионов Африки, передает ТАСС.

До этого Вильфанд рассказал, что каждые 10 лет в России будет расти число оттепелей зимой из-за большого потепления климата. По его словам, частота потеплений за последние годы увеличилась.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что последняя неделя текущего года в столичном регионе может ознаменоваться переменчивой погодой с осадками в виде мокрого снега и гололедицей.