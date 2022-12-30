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«Послушаем президента, поднимем бокалы»: Иосиф Пригожин рассказал, как они с Валерией встретят Новый год

Рафаэль Залян

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
«Послушаем президента, поднимем бокалы»: Иосиф Пригожин рассказал, как они с Валерией встретят Новый год
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Новый год — это семейный праздник, и его обязательно нужно встречать в кругу родных. Такое мнение высказал в разговоре с «Вечерней Москвой» музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

Вместе с супругой Валерией и детьми знаменитость будет справлять Новый год в узком семейном кругу.

— Традиционно мы послушаем президента, поднимем бокалы в честь прихода Нового года. Для нас очень важно, чтобы в этот праздник мы были вместе. Особенно сейчас, в эти сложные времена, — сказал Пригожин.

Накануне главного торжества у знаменитой четы запланированы съемки в различных телепроектах.

— 30 декабря я попробую себя в роли ведущего в одном крупном проекте, а потом мы с супругой отправимся на съемки шоу «Маска», где Валерия принимает участие в качестве конкурсанта, — поделился продюсер.

Пригожин подчеркнул, что на последующие дни, с 1 по 9 января, когда вся страна будет отдыхать, у них тоже назначены съемочные работы.

— Между съемками мы планируем посмотреть «Маску» по телевизору, «Голубой огонек» и другие шоу. Так как на некоторых видеоплатформах выпуски наших программ больше не публикуются, приходится смотреть все в прямом эфире, — добавил собеседник «ВМ».

Пригожин выразил надежду, что предстоящий год станет лучшим в жизни миллионов людей и подарит новые возможности каждому человеку.

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