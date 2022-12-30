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Врач назвал единственный способ заразиться «поедающей мозг» амебой

Полина Долганова
Общество
Врач назвал единственный способ заразиться «поедающей мозг» амебой
Фото: Pixabay

Амеба Неглерия Фоулера вызывает смертельно опасный амебный менингоэнцефалит только в том случае, если попадает в человеческий организм через нос. Об этом сообщил полковник медицинской службы Сухопутных войск Таиланда в отставке доктор Чаренчай Сопха.

Инкубационный период болезни длится от трех дней до недели. В качестве симптомов чаще всего можно наблюдать головную боль, потерю обоняния и сухость в горле.

Специалист уточнил, что болезнь является страшной, но очень редкой. Доктор добавил, что чаще всего недуг выявляли у молодых мужчин и женщин с нормальным здоровьем.

Сопха отметил, что болезнью нельзя заразиться от другого человека. Заражения не происходит даже когда человек случайно выпивает зараженную этой амебой воду, если при питье вода не попадает в нос, передает РИА Новости.

До этого сообщалось о случае заражения амебой вида Неглерия Фоулера в Южной Корее, который был зарегистрирован 26 декабря. Пациентом, поступившим с симптомами лихорадки, рвоты и дисфункции речи, стал гражданин страны, который четыре последних месяца проживал в Таиланде.

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