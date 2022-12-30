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Почти 50 рейсов отменили и задержали в столичных аэропортах

Полина Долганова
Город
Почти 50 рейсов отменили и задержали в столичных аэропортах
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва
Московская область, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина Карта всех событий

В аэропортах Москвы отменили и задержали 46 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания» в пятницу, 30 декабря.

Так, во Внукове восемь вылетов перенесли на более позднее время, а два — отменили. В аэропорту Домодедово 24 рейса задержали, а 1 был отменен.

При этом в Шереметьеве задержали 9 рейсов и еще 2 вылета отменили, отмечается на сайте ресурса «Яндекс.Расписания».

До этого в центре погоды «Фобос» сообщили, что в новогоднюю ночь высота снежных покровов в столице ожидается на уровне 30 сантиметров.

При этом в области высота снежного покрова достигает почти 40 сантиметров, что почти в два раза выше положенной по климату нормы. Как уточняется, 30 декабря в столице снегопады приведут к росту снежного покрова до 33–34 сантиметров.

29 декабря сообщалось, что аэропорт Шереметьево готов к работе в пиковый период новогодних перевозок. В пресс-службе подчеркнули, что службы аэропорта имеют все необходимые ресурсы для надежного обеспечения взлетно-посадочных операций и наземного обслуживания самолетов в любых погодных условиях.

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