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Около 20 тысяч военных привлекут к обеспечению ПВО-ПРО Москвы в праздники

Егор Провоторов
Общество
Около 20 тысяч военных привлекут к обеспечению ПВО-ПРО Москвы в праздники
Фото: Минобороны РФ

Порядка 20 тысяч военнослужащих будут привлечены к обеспечению противовоздушной (ПВО) и противоракетной (ПРО) обороны столичного региона в праздники, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По информации оборонного ведомства, более 1800 военнослужащих 1-й армии ПВО и ПРО особого назначения военно-космических сил (ВКС) России заступают на боевое дежурство в новогоднюю ночь.

Согласно данным из открытых источников, это подразделение выполняет задачи по обороне Москвы от средств воздушного нападения и баллистических ракет. В частности, в состав соединения входят шахтные пусковые установки противоракет, предназначенных для поражения боевых блоков ракет.

Как уточнили в МО РФ, боевые расчеты будут нести службу в подразделениях зенитных ракетных войск, а также на радиолокационных станциях, пунктах управления и командных пунктах соединений и воинских частей, пишет РИА Новости.

Новый год на дежурстве встретят 700 московских пожарных, спасателей и операторов «Системы-112». Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщили в пресс-службе городского департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

ПВО Москва Новый год Минобороны
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