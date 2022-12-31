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Онищенко уверен, что школьные каникулы предопределят снижение заболеваемости гриппом

Егор Провоторов

Сюжет: 

Медицина
Общество
Онищенко уверен, что школьные каникулы предопределят снижение заболеваемости гриппом
Фото: АГН Москва

Зимние каникулы в школах является благоприятным фактором, который во многом предопределит снижение заболеваемости гриппом и острыми респираторными заболеваниями в России. Такое мнение в субботу, 31 декабря, высказал академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

Благоприятным фактором является то, что главный контингент, обеспечивающий рост и интенсивность процесса, находится на каникулах и вернется почти через декаду. По словам специалиста, это во многом предопределит снижение заболеваемости.

В России в настоящее время циркулирует преимущественно вирус гриппа А (H1N1) или свиной грипп, который отличается вирулентностью, добавил академик. Заболевание начинается остро, с высокими температурами, однако сказать, что он чем-то отличается от тех, что были в предыдущие сезоны, нельзя, подчеркнул Онищенко.

Эксперт в интервью ТАСС заметил, что Новый год стоит встречать в семейном кругу, а не в местах массовых гуляний. Он призвал провести праздники, прогуливаясь за городом, в скверах и парках.

Накануне заместитель руководителя Центра лечения и профилактики метаболических заболеваний и ожирения ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России Екатерина Шестакова призвала не превращать новогоднее застолье в обильный поздний ужин, лучше плотно поесть заранее, 31 декабря, до боя курантов.

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