Иммунолог рассказала, чем особенно опасен вирус свиного гриппа

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Опасность вируса свиного гриппа заключается в том, что при неполноценном лечении человек может снова заразиться. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-иммунолог Елена Мескина.

— У нас очень слабый иммунитет к этому варианту гриппа и даже в период одного эпидемиологического сезона можно заболеть им несколько раз. Высокий риск заражений у пожилых людей, детей и лиц с хроническими заболеваниями, — предупредила врач.

Чтобы поставить точный диагноз, необходимо сдать мазок и ПЦР-тест, также проводится рентген и КТ легких. При лечении свиного гриппа врачи назначают противовирусные и жаропонижающие средства — парацетамол или ибупрофен.

Кроме того, рекомендуется пить много жидкости, соблюдать постельный режим и полноценное питание, заключил Мескина.

Свиной грипп — давно известная медицинскому сообществу вирусная инфекция, которой в последнее время все чаще заражаются жители разных стран мира, в том числе и России. Чем опасна болезнь, какие у нее симптомы и последствия — в материале «Вечерней Москвы».