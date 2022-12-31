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Спецслужбы России выявили схрон диверсантов в ЛНР

Араз Салехов

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Спецслужбы России выявили схрон диверсантов в ЛНР
Фото: Новосильцев Артур / АГН Москва

Сотрудники российских спецслужб в пригороде Луганска выявили различные виды вооружения и более 100 тысяч патронов. Об этом в субботу, 31 декабря, сообщил источник в силовых структурах республики.

— В пригороде Луганска спецслужбы Российской Федерации в результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий выявили тайник с оружием и боеприпасами, — сказал он.

Источник уточнил, что выявленное вооружение предназначалось для украинских диверсантов. По его словам, в тайнике были выявлены противотанковая управляемая ракета (ПТУР), крупнокалиберный станковый пулемет ДШК, гранатометы РПГ, реактивные штурмовые гранаты и многое другое, сообщает РИА Новости.

В конце декабря на российско-украинской границе в Брянской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Как уточняется, у диверсантов при себе имелось оружие иностранного производства, в том числе германские пистолеты-пулеметы SIG Sauer и патроны к ним.

В начале ноября сотрудники ФСБ в Херсонской области задержали группу диверсантов, которые готовили теракты против сотрудников временной администрации. По данным силовиков, в составе разведывательно-диверсионной группы были девять граждан Украины.

спецслужбы ЛНР Россия
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