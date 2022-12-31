Москвичам напомнили о работе городских парковок в новогодние праздники

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В период с 1 по 8 января парковки в Москве будут бесплатными. Об этом в субботу, 31 декабря, сообщил заместитель мэра столицы в правительстве города, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— В новогодние праздники с 1 по 8 января оставить свой автомобиль без оплаты можно будет на всех улицах платного парковочного пространства. В праздничные дни жители реже выезжают в город на личных автомобилях, поэтому улицы меньше загружены, — отметил он.

Как уточняется, парковки со шлагбаумом будут работать по действующим тарифам. В Telegram-канале «Дептранс Москвы» водителей просят быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

Напомним, что по просьбам москвичей 70 мест на двух парковках со шлагбаумом станут абонементными с 1 января 2023 года. На парковках водители могут удобно оставить свои автомобили и пересесть на общественный транспорт.

Помимо этого, метро, МЦК и маршруты наземного транспорта Москвы будут работать бесплатно в новогоднюю ночь. Также в новогоднюю и рождественскую ночи будет продлена работа 16 регулярных ночных маршрутов.