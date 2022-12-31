Около 100 рейсов в столичных аэропортах задержаны или отменены из-за непогоды

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

В аэропортах Москвы отменили и задержали около сотни рейсов. Об этом свидетельствуют актуальные данные сервиса «Яндекс.Расписание» в субботу, 31 декабря.

Так, в аэропорту Внуково девять рейсов перенесли на более позднее время, а пять — отменили. В свою очередь в Домодедове 15 рейсов было задержано, а один отменен.

При этом в аэропорту Шереметьево задержали шесть вылетов и еще 61 отменили, отмечается на сайте сервиса на 12:05 по московскому времени.

До этого профильные эксперты назвали самый загруженный день в столичных аэропортах. Согласно данным специалистов, самым загруженным днем перед новогодними праздниками является один из последних дней января. По их словам, повышенный спрос на перелеты в последний месяц года можно объяснить фактором сезонности и появлением новых рейсов.

29 декабря сообщалось, что аэропорт Шереметьево готов к работе в пиковый период новогодних перевозок. В пресс-службе подчеркнули, что сотрудники аэропорта имеют все необходимые ресурсы для надежного обеспечения взлетно-посадочных операций.