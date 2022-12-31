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Как накрыть праздничный стол за 30 минут: советы шеф-повара

Игорь Синельников

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Как накрыть праздничный стол за 30 минут: советы шеф-повара
Фото: Depositphotos

Существует ряд блюд для праздничного стола, которые готовятся очень быстро. В частности, к подобным блюдам относятся многие салаты. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал шеф-повар Андрей Котов.

— Смотря что у вас в холодильнике есть. Самые простые варианты — салаты, они всегда быстро готовятся. Можно приготовить оливье, салат с куриной грудкой, салат «Цезарь», — рекомендовал эксперт.

По словам шеф-повара, за 30–40 минут вполне реально приготовить замаринованное мясо, просто положив его в духовку. Еще быстрее готовится рыба, уточнил он.

Есть и другие блюда, которые можно быстро поставить на праздничный стол, заметил собеседник «ВМ».

— Простой вариант — винегрет: нужно порезать кубиками и заправить маслом. Макароны можно сварить за семь минут. Маслом и сыром заправили — вот и готово блюдо, — посоветовал Котов.

Также неплохой вариант — канапе, отметил эксперт. Их можно собрать за две минуты: например, со слабосоленой семгой, сыром маскарпоне и оливковым маслом. Слабосоленую семгу можно добавить не только в канапе, но и в салат, резюмировал эксперт.

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