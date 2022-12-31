Столичный Дед Мороз назвал любимые станции московского метро

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Героем нового выпуска в рамках проекта «Звезды в метро» стал Дед Мороз. Во время ролика новогодний волшебник назвал свои любимые станции метрополитена. Об этом в субботу, 31 декабря, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— «Комсомольская», «Белорусская», «Таганская»! С детства люблю почему-то «ВДНХ», «Новокузнецкая», много станций, каждую по-своему. Сейчас люблю «Текстильщики», потому что рядом с моей исторической резиденцией, — сказал Дед Мороз.

Новогодний волшебник назвал каждую из станций своеобразной и интересной.

Помимо этого, горожане в ролике смогут услышать, как бы звучали объявления в метро, озвученные его голосом.

Также стало известно о запуске новогоднего трамвая в центре Москвы по маршруту «А». Изнутри он оформлен в пышные хвойные гирлянды и другие новогодние украшения, к тому же на нем установлена подсветка. Новогодний трамвай будет курсировать от метро «Чистые пруды» по Бульварному кольцу, а также от станции «Пролетарская» до Новоконной площади.

Накануне работники Московского транспорта устроили новогодний флешмоб — 50 Дедов Морозов спустились в метро и поздравили пассажиров. Так, «новогодние волшебники» проехали по Кольцевой линии и подарили памятные сувениры встретившимся пассажирам.