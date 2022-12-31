Умер Папа Римский на покое Бенедикт XVI

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Папа Римский на покое Бенедикт XVI, который при рождении имел имя Йозеф Ратцингер, умер в возрасте 95 лет. Об этом рассказал глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.

По его словам, бывший глава Католической церкви скончался в 09:34 по местному времени 31 декабря. В этот момент Бенедикт XVI находился в монастыре Mater Ecclesiae в Ватикане, пишет РИА Новости.

28 декабря этого года Папа Римский Франциск сообщил о серьезных проблемах со здоровьем у своего предшественника. Действующий Папа Римский попросил всех верующих молиться за его здоровье.

Бенедикт XVI возглавил Римско-католическую церковь в 2005 году, сменив на этой должности Иоанна Павла II. Через восемь лет он отказался от папского престола, сославшись на нехватку сил для управления церковью. Это стало первым отречением понтифика за последние шестьсот лет.