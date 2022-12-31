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Американский блогер Кинан Кэхилл умер в возрасте 27 лет. Об этом в субботу, 31 декабря, рассказали его родители в социальных сетях.

По их словам, у Кэхилла был диагностирован синдром Марото-Лами, представляющий собой редкую наследственную болезнь, при которой многие ткани и органы организма увеличиваются в размере, воспаляются или покрываются рубцами, что в результате приводит к их истощению.

Недавно блогер поделился с подписчиками в одной из социальных сетей о том, что готовится стационарному лечению. В четверг, 15 декабря, хирурги провели операцию на открытом сердце, однако спасти Кэхилла не удалось.

— Ох, помню времена, когда он участвовал в «Топ-модель по-американски». Был там приглашенной звездой для задания с клипами, — оставил комментарий один из фанатов.

Кинан Кэхилл стал одним из «блогеров первой волны», когда еще в 2010 году стал публиковать ролики с синхронизацией губ под известные песни. Его забавные клипы привлекли внимание больших знаменитостей, в частности телеведущего Джимми Киммела и певицы Кэти Перри.