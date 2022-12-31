Телефон психологической помощи в Москве продолжит работать в новогодние праздники

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Во время новогодних каникул телефон неотложной психологической помощи в Москве продолжит работать в круглосуточном режиме. Об этом в субботу, 31 декабря, рассказала директор Московской службы психологической помощи населению Нина Петроченко.

— С городского телефона можно позвонить по номеру 051, с мобильного — 8 (495) 051. Также доступен чат психологической поддержки на главной странице сайта Московской службы психологической помощи населению, — заявила эксперт.

По ее словам, профильные специалисты данной службы ответят в любое время суток. А с пятницы, 9 января, снова откроется запись на очные индивидуальные и семейные приемы, передает агентство городских новостей «Москва».

Петроченко отметила, что круглосуточный телефон психологической помощи для пациентов с онкологическими заболеваниями и их родственников также будет работать в праздники. Психологи помогут проработать накопившиеся переживания и стабилизировать эмоциональное состояние. Позвонить можно по номеру 8 (495) 587-00-51.

До этого сообщалось, что в столице прошло открытие крупнейшего центра амбулаторной онкологической помощи Московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка», на базе которого нуждающимся помогут снять психологическую нагрузку.