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Специалисты МЧС порекомендовали не устанавливать елку рядом с батареями

Евгений Жуков
Общество
Специалисты МЧС порекомендовали не устанавливать елку рядом с батареями
Фото: Pexels

Новогоднюю елку не следует устанавливать рядом с батареями отопления и электрическими обогревателями, а также не рекомендуется украшать ее легковоспламеняющимися бумажными игрушками. Об этом в субботу, 31 декабря, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

Помимо этого, не стоит зажигать рядом с елкой свечи и бенгальские огни и ни в коем случае нельзя закреплять их на ветках дерева. Также в пресс-службе ведомства посоветовали надежно закрепить елку и не ставить ее на выходе из комнаты, чтобы в случае ЧП дерево не преграждало путь эвакуации.

Для тех людей, кто предпочитает искусственные ели, специалисты МЧС просят обращать внимание при покупке символа Нового года, чтобы изделие было с противопожарной пропиткой. Соответствующая информация должна находиться на упаковке, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что обеспечением пожарной безопасности столицы в новогоднюю ночь займутся около 800 спасателей и добровольцев. Как уточняется, для столичного управления МЧС данная задача является приоритетной.

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