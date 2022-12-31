Около 800 сотрудников МЧС обеспечат пожарную безопасность Москвы в новогоднюю ночь

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Обеспечением пожарной безопасности столицы в новогоднюю ночь займутся около 800 спасателей и добровольцев. Об этом в субботу, 31 декабря, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве.

— Порядка 800 пожарных, спасателей и добровольцев будут следить за пожарной безопасностью во время празднования Нового года, — говорится в сообщении.

Как уточняется, для столичного управления МЧС вышеуказанная задача является приоритетной. В связи с этим в городе личный состав гарнизона пожарной охраны будет нести службу в усиленном режиме, цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Также стало известно, кто продолжит работу в Москве в новогоднюю ночь. Так, в этот день продолжают свою работу врачи скорой помощи, спасатели, машинисты, водители городского транспорта и сотрудники службы 112.

Помимо этого, специалисты Комплекса городского хозяйства в период новогодних и рождественских праздников работают в усиленном режиме. В ходе работ предусмотрено круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала.