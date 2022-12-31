Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Все службы городского хозяйства Москвы подготовили к работе в новогоднюю ночь

Виктория Родимкина
Город
Все службы городского хозяйства Москвы подготовили к работе в новогоднюю ночь
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

В столице все городские службы подготовили к работе в ночь с 31 декабря на 1 января. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, в городе в круглосуточном режиме дежурят ответственные лица, а также оперативный и ремонтный персонал. При этом реагировать на внештатные ситуации будут 1,3 тысячи аварийно-восстановительных бригад. К работе подготовили 1,8 тысячи источников энергоснабжения, три мобильные котельные. Также собраны запасы резервного топлива.

В новогоднюю ночь в столице будут дежурить свыше 1,5 тысячи человек личного состава пожарно-спасательного гарнизона Москвы и около 400 единиц пожарно-спасательной и специальной техники, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

До этого сообщалось, что в период каникул сотрудники газовой службы в составе Комплекса городского хозяйства будут работать в усиленном режиме. Кроме того, на дежурстве будут находиться мастера сервисной службы АО «Мосгаз».

москвичи Москва Новый год
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Собянин
Сергей Собянин

Дорогие москвичи!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Новогоднее обновление

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Закидаем кинжалами

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте