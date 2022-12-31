Все службы городского хозяйства Москвы подготовили к работе в новогоднюю ночь

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

В столице все городские службы подготовили к работе в ночь с 31 декабря на 1 января. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, в городе в круглосуточном режиме дежурят ответственные лица, а также оперативный и ремонтный персонал. При этом реагировать на внештатные ситуации будут 1,3 тысячи аварийно-восстановительных бригад. К работе подготовили 1,8 тысячи источников энергоснабжения, три мобильные котельные. Также собраны запасы резервного топлива.

В новогоднюю ночь в столице будут дежурить свыше 1,5 тысячи человек личного состава пожарно-спасательного гарнизона Москвы и около 400 единиц пожарно-спасательной и специальной техники, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

До этого сообщалось, что в период каникул сотрудники газовой службы в составе Комплекса городского хозяйства будут работать в усиленном режиме. Кроме того, на дежурстве будут находиться мастера сервисной службы АО «Мосгаз».