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Размер соцвыплаты для детей-сирот в Москве увеличился с 1 января

Евгений Жуков
Город
Размер соцвыплаты для детей-сирот в Москве увеличился с 1 января
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Размер соцвыплаты для детей-сирот в столице увеличился с 13 042 рублей до 14 347 рублей с 1 января. Об этом рассказали в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Там также добавили, что ежемесячную денежную компенсацию получают учащиеся колледжей и вузов, а также школьники, потерявшие во время обучения обоих или единственного родителя. Ожидается, что получать эти средства будут порядка четырех тысяч человек, передает ТАСС.

До этого сенатор-представитель Московской городской думы в верхней палате парламента РФ Инна Святенко заявила, что установленная мэром Москвы Сергеем Собяниным новая социальная выплата позволит обеспечить детей-сирот всем необходимым для достойного уровня жизни.

Помимо этого, сообщалось, что в наступившем 2023 году социальные выплаты будут повышены для пожилых москвичей, многодетных семей, горожан с инвалидностью и других жителей столицы, получающих материальную поддержку города.

В середине декабря глава города установил новую социальную выплату для детей-сирот.

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