Глава «Укрэнерго» назвал повреждения энергосистемы страны беспрецедентными

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Энергетическая инфраструктура Украины получила беспрецедентные повреждения. Об этом в воскресенье, 1 января, рассказал глава правления компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

Он также добавил, что большая часть энергетических объектов страны уничтожена или повреждена. При этом речь идет не только о подстанциях, принадлежащих компании «Укрэнерго», но и о тепловых и гидроэлектростанциях.

Помимо этого, Кудрицкий заявил, что из-за существенных повреждений объектов критической инфраструктуры, в том числе в Харьковской, Николаевской и находящейся под контролем украинского руководства части Херсонской областях, на полное восстановление энергосистемы может уйти продолжительное время, переходящее в «месяцы, если не годы».

Кудрицкий также теоретически допустил возможность полноценного отключения электроснабжения на территории государства. Но несмотря на это он подчеркнул, что на данный момент такая перспектива не рассматривается, передает ТАСС.

До этого заместитель главы киевской администрации Петр Пантелеев рассказал, что украинская столица на протяжении всей зимы будет жить в режиме экстренных отключений электроснабжения.