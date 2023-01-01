Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Около 700 машин сожгли во Франции в новогоднюю ночь

Евгений Жуков
В мире
Около 700 машин сожгли во Франции в новогоднюю ночь
Фото: Unsplash

Сотрудники правоохранительных органов во Франции в новогоднюю ночь задержали 490 человек, в ходе беспорядков было сожжено 690 автомобилей. Об этом в воскресенье, 1 января, заявил министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен на своей странице в Twitter.

— Было сожжено 690 автомобилей... Полицейские и жандармы произвели 490 задержаний... 2022 год становится, таким образом, годом, в котором в новогоднюю ночь сожжено наименьшее число автомобилей и произведено наибольшее число задержаний, — написал чиновник.

В это время во Франции было задействовано около 90 тысяч полицейских и жандармов. Также имеются сведения о ряде пострадавших со стороны правоохранителей.

15 декабря сообщалось, что в некоторых французских городах вспыхнули массовые беспорядки, которые сопровождались столкновениями между футбольными фанатами. До этого национальная команда Франции обыграла сборную Марокко на чемпионате мира в Катаре и пробилась в финал состязаний.

Наиболее серьезные беспорядки прошли во французском городе Монпелье.

Франция Новый год Беспорядки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Собянин
Сергей Собянин

Дорогие москвичи!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Новогоднее обновление

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Закидаем кинжалами

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте