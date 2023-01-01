Около 700 машин сожгли во Франции в новогоднюю ночь

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Сотрудники правоохранительных органов во Франции в новогоднюю ночь задержали 490 человек, в ходе беспорядков было сожжено 690 автомобилей. Об этом в воскресенье, 1 января, заявил министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен на своей странице в Twitter.

— Было сожжено 690 автомобилей... Полицейские и жандармы произвели 490 задержаний... 2022 год становится, таким образом, годом, в котором в новогоднюю ночь сожжено наименьшее число автомобилей и произведено наибольшее число задержаний, — написал чиновник.

В это время во Франции было задействовано около 90 тысяч полицейских и жандармов. Также имеются сведения о ряде пострадавших со стороны правоохранителей.

15 декабря сообщалось, что в некоторых французских городах вспыхнули массовые беспорядки, которые сопровождались столкновениями между футбольными фанатами. До этого национальная команда Франции обыграла сборную Марокко на чемпионате мира в Катаре и пробилась в финал состязаний.

Наиболее серьезные беспорядки прошли во французском городе Монпелье.