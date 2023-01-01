Дептранс опубликовал расписание поезда «Еж» в метро Москвы

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы опубликовал расписание движения новогоднего поезда «Еж» на Таганско-Краснопресненской линии столичного метро.

Так, в воскресенье, 1 января, состав начал движение в 11:51 от станции метро «Планерная». В этот день встретить новогодний поезд можно было вплоть до 19 часов.

В остальные дни «Еж» начнет курсировать по линии с 07:17 от станции «Планерная». Последний поезд будет отправляться от «Котельников» в 21:01.

В четверг, 5 января, расписание движения состава будет изменено. От «Планерной» он начнет ходить только в 13:59. Последний поезд отправится от «Котельников» в 21:24, уточнили в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

1/3 Фото: Telegram / Дептранс Москвы 2/3 Фото: Telegram / Дептранс Москвы 3/3 Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Новогодний поезд «Еж» был запущен на Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы 28 декабря. Такое название составу дали сами пассажиры. Поезд стал новогодней традицией столичной подземки, а в этом году специалисты обновили его внешний облик, окрасив вагоны в красный цвет.