Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Около двух тысяч мигрантов задержали в Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь

Александр Афонин
Происшествия
Около двух тысяч мигрантов задержали в Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь
Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

Сотрудники правоохранительных органов в новогоднюю ночь задержали около двух тысяч мигрантов из стран ближнего зарубежья в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в воскресенье, 1 января.

— В ходе обеспечения правопорядка в профилактических целях в полицию было доставлено около двух тысяч граждан стран ближнего зарубежья. В результате проверки были выявлены многочисленные нарушения миграционного законодательства, по которым приняты меры административного характера, — говорится в сообщении.

Помимо этого, полиция предотвратила более десяти попыток использования пиротехники. Из-за большого скопления людей, желающих отметить Новый год у главной елки города, ее применение могло привести к серьезным последствиям, передает ТАСС.

До этого стало известно, что сотрудники полиции во Франции в новогоднюю ночь задержали порядка 490 человек. Также в ходе беспорядков было сожжено 690 автомобилей. Для обеспечения порядка было задействовано около 90 тысяч полицейских и жандармов.

Новый год Санкт-Петербург Задержания
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Собянин
Сергей Собянин

Дорогие москвичи!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Новогоднее обновление

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Закидаем кинжалами

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте