Около двух тысяч мигрантов задержали в Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь

Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

Сотрудники правоохранительных органов в новогоднюю ночь задержали около двух тысяч мигрантов из стран ближнего зарубежья в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в воскресенье, 1 января.

— В ходе обеспечения правопорядка в профилактических целях в полицию было доставлено около двух тысяч граждан стран ближнего зарубежья. В результате проверки были выявлены многочисленные нарушения миграционного законодательства, по которым приняты меры административного характера, — говорится в сообщении.

Помимо этого, полиция предотвратила более десяти попыток использования пиротехники. Из-за большого скопления людей, желающих отметить Новый год у главной елки города, ее применение могло привести к серьезным последствиям, передает ТАСС.

До этого стало известно, что сотрудники полиции во Франции в новогоднюю ночь задержали порядка 490 человек. Также в ходе беспорядков было сожжено 690 автомобилей. Для обеспечения порядка было задействовано около 90 тысяч полицейских и жандармов.