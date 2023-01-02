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Кличко сообщил о повреждении объектов инфраструктуры в Киеве

Араз Салехов

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Кличко сообщил о повреждении объектов инфраструктуры в Киеве
Фото: Unsplash

В Киеве повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Об этом в понедельник, 2 января, заявил мэр города Виталий Кличко.

— Повреждены объекты энергетической инфраструктуры столицы. В городе — аварийные отключения электроэнергии, — отметил он.

Также глава города добавил, что в столице обесточены некоторые объекты теплоснабжения. При этом водоснабжение Киева осуществляется в штатном режиме, сообщает РИА Новости.

До этого в нескольких украинских регионах, включая столичный, звучат сирены воздушной тревоги. Как уточняется, сирены звучат в Киевской, Харьковской, Николаевской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской и Кировоградской областях. Взрывы прогремели в Киеве и Днепропетровске.

Ночью 2 января по меньшей мере три взрыва раздались в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Воздушные удары по объектам инфраструктуры Украины начали проводиться с 10 октября. В этот день президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с Советом безопасности России спустя два дня после взрыва на Крымском мосту.

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