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Акция по сбору и переработке хвойных деревьев «Елочный круговорот» началась в Москве

Араз Салехов
Город
Акция по сбору и переработке хвойных деревьев «Елочный круговорот» началась в Москве
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В период с 2 января по 26 февраля в столице функционирует акция по сбору и переработке хвойных деревьев «Елочный круговорот». Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— С сегодняшнего дня и до 26 февраля в городе будут работать 600 пунктов приема новогодних елей для утилизации, 11 пунктов открыты на природных территориях, — заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Данную акцию проводят в городе уже восьмой раз, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В прошлом году москвичи приобрели и передали для благотворительных фондов более тонны цитрусовых в рамках акции «Подвешенный мандарин». Руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил, что участники акции на площадках «Московских ярмарок» могут купить мандарины и передать администратору ярмарки, чтобы он отдал подарок нуждающимся.

До этого заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что традиционная акция «Добрая елка мэра Москвы» пройдет в 20 детских больницах столицы. По ее словам, в программу войдут театрализованные представления, игры и мастер-классы.

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