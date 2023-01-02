Командующий Кобылаш заявил об участии стратегической авиации в спецоперации на Украине

Фото: Минобороны РФ

В 2023 году российские летчики Дальней авиации ВКС будут совершенствовать навыки применения автоматизированных систем управления и вооружений. Об этом в понедельник, 2 января, заявил командующий Дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

— Будет продолжена работа по совершенствованию практических навыков эксплуатации автоматизированных систем управления и информационного обеспечения высокоточного оружия, — отметил он.

Помимо этого, перед летчиками будут поставлены и другие задачи. В частности, в рядах ВС будут формировать высокий уровень «морально-политического и психологического состояния личного состава», совершенствовать систему материально-технического обеспечения и подготавливать органы военного управления.

Кобылаш подчеркнул, что эти задачи в 2023 году будут решаться в ходе участия дальней авиации в специальной военной операции, сообщает РИА Новости.

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