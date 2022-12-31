«Идет обмен опытом»: как Россия и Китай объединяются для противостояния Западу

Фото: Пресс-служба Совфеда

Китай и Россия все больше объединяются для совместного противостояния странам Запада. При этом и китайский лидер Си Цзиньпин, и российский президент Владимир Путин говорят о перспективах дальнейшего сотрудничества. «Вечерняя Москва» разбиралась, каким может быть объединение стран в будущем, возможен ли полноценный военный альянс и как союз России и Китая способен противостоять Западу.

Хорошо дополняют друг друга

Руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что и Китай, и Россия имеют проблемы в отношениях с США.

— Обе страны — противники США, во всяком случае таковыми их объявили Штаты. Китайцы — противник стратегический, а Россия — тактический. Китайцы уступают нам в военной силе, мы им — в экономической мощности, — отметил эксперт.

По мнению Журавлева, объединение усилий выгодно России и Китаю не только с точки зрения противостояния Западу, но и само по себе: России не хватает экономики Китая, а Китаю — российских ракет.

Фактически Россия помогает Китаю избежать прямого столкновения с Америкой, а Китай отказывается присоединяться к западным санкциям против России, объяснил политолог.

— Мы защищаем их от прямой возможной атаки США. Без нас американцы уже давно им что-нибудь ответили по Тайваню. С другой стороны, если бы Китай присоединился к санкциям, нам было бы гораздо труднее, — отметил он.

Политолог Юрий Светов заметил, что Китай изначально создавал свою военную мощь на основе советских разработок. Сейчас в чем-то оружие в Китае даже превосходит российское. При этом вполне возможно, что имеющееся сейчас и в Китае, и в России сверхзвуковое оружие создавалось совместно, предположил политолог.

Кроме того, Россия и Китай обмениваются боевым опытом, подчеркнул Светов.

— У нас регулярно проходят совместные учения, в том числе военно-морские. Совместно летают наши самолеты. Не исключаю, что Китаю дают внимательно изучать опыт специальной военной операции, потому что им надо готовиться к развитию ситуации на Тайване. Обмен опытом идет, — отметил он.

Все не так просто

Про полноценный военный альянс России и Китая говорить сложно, так как китайцы не любят воевать, отметил Журавлев.

— Китайцы очень много за последние годы сделали для усиления своей армии. Но война означает готовность умирать, а китайцы для этого слишком прагматичны. Россия и Китай могут подписать военный альянс, но прямую военную помощь мы не получим. Для них военный альянс — это когда мы за их деньги помогаем им, — пояснил политолог.

По мнению Светова, полноценного военного альянса России и Китая не будет. Это связано с тем, что в этом случае страны потеряют определенную степень свободы.

— Мы ведем специальную военную операцию на Украине, основываясь на собственных представлениях. Когда страна попадает в альянс, она должна согласовывать свои действия. В НАТО есть страны, которые совершенно не хотят участвовать в операции, но по команде обязаны это делать, — объяснил эксперт.

Специалист подчеркнул, что у Китая серьезные противоречия с Индией, а у России с Индией добрые и взаимовыгодные отношения. Если Китай и Россия объединятся в альянс, а потом Китай и Индия вступят в конфликт, то Россия окажется в сложной ситуации. Аналогичный расклад во взаимоотношениях Китая и России с Вьетнамом, уточнил Светов.

Блокируют действия Запада

Журавлев отметил, что благодаря политическому союзу России и Китая Запад не сможет решать конфликты с этими странами неправовыми средствами. В частности, украинский кризис — следствие того, что американцы боятся напасть на Россию напрямую. Нападения на Китай также не происходит, так как Америка боится его союза с Россией, подчеркнул он.

При этом внешняя политика Китая отличается от российской, заметил политолог.

— Общее у наших стран то, что ни Россию, ни Китай Запад не воспринимает. Но основа китайской идеологии в том, что Китай является центром мира. Таково восприятие и у государства, и у народа. Мы идеологически в этом смысле ближе к Западу и понимаем, что центр мира находится не в Москве. Но в вопросах необходимости защищать себя от Запада мы полностью совпадаем, — заметил эксперт.

По мнению Светова, политическое сотрудничество Китая и России не позволит Западу диктовать свои условия — прежде всего в Совбезе ООН, где Россия вместе с Китаем могут блокировать решения Запада. Все попытки санкций и блокад Россия и Китай также способны преодолеть, резюмировал эксперт.

В пятницу, 30 декабря председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Пекин согласен работать с Москвой ради противостояния политике односторонних действий, а также защиты суверенитета и безопасности двух государств. Об этом он сказал во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

— Китай готов работать с Россией и всеми прогрессивными силами в мире, выступающими против гегемонизма и политики силы, чтобы противостоять политике односторонних действий, протекционизму и травле, — сказал политик.

Он добавил, что китайская сторона готова вместе с РФ защищать беспристрастность в мире.