Си Цзиньпин сообщил о готовности Китая работать с Россией для защиты суверенитета

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Пекин готов работать с Москвой ради противостояния политике односторонних действий, а также защиты суверенитета и безопасности двух государств. Об этом в пятницу, 30 декабря, заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

— Китай готов работать с Россией и всеми прогрессивными силами в мире, выступающими против гегемонизма и политики силы, чтобы противостоять политике односторонних действий, протекционизму и травле, — сказал политик.

Он добавил, что китайская сторона готова вместе с РФ защищать беспристрастность в мире, передает РИА Новости.

В свою очередь в ходе переговоров Путин заявил, что российско-китайские отношения демонстрируют зрелость и устойчивость в условиях усиливающейся геополитической напряженности.

30 декабря состоялась видеовстреча глав двух государств. В ходе переговоров Путин пригласил Си Цзиньпина в следующем году в Москву.