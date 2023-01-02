Психолог Деулин предостерег от резкой смены ритма жизни в новогодние каникулы

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Человеку не стоит кардинально менять свой ритм жизни в период новогодних каникул, иначе это может привести к переутомлению и тревожности. Об этом сообщил декан факультета «Экстремальная психология», доцент кафедры научных основ экстремальной психологии факультета «Экстремальная психология» Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) Дмитрий Деулин.

— Такой перерыв многими воспринимается как большой соблазн и, соответственно, возникают огромные риски для психоэмоционального состояния человека. Из-за того, что в эти дни многие хотят побывать сразу и везде, возникает перенасыщение, «психологическая интоксикация» праздником, — пояснил он.

В связи с этим специалист рекомендует отказаться от радикальной смены вашего формата жизнедеятельности и от чрезмерного употребления алкоголя. Помимо этого, он советует найти гибкий подход к регулированию сна и бодрствования, а также провести свободное время в приятном окружении близких людей, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В новогодние каникулы гораздо сложнее заставить себя пойти в спортзал или просто уделить время занятиям дома. «Вечерняя Москва» узнала у специалиста, что поможет остаться в форме на праздниках без особых усилий.