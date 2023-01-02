Взрывы прогремели в двух областях Украины

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Сразу в двух областях Украины прогремели взрывы. Об этом сообщило издание Klymenko Time.

Как уточняется, взрывы были слышны в Николаевской и Черкасской областях, сообщает ТАСС.

До этого воздушная тревога была объявлена днем в трех областях Украины. Сирены звучат в Черкасской, Кировоградской, Николаевской областях, а также на подконтрольной Украине части Херсонской области.

Утром 2 января мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в украинской столице повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Также он добавил, что в Киеве обесточены некоторые объекты теплоснабжения. При этом водоснабжение в городе осуществляется в штатном режиме.

Ранее в нескольких украинских регионах прозвучали сирены воздушной тревоги. Оповещение производилось в Киевской, Харьковской, Николаевской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской и Кировоградской областях. Помимо этого, взрывы прогремели в Киеве и Днепропетровске.

С 10 октября России начала наносить воздушные удары по объектам инфраструктуры Украины. В этот день президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с Советом безопасности России спустя два дня после взрыва на Крымском мосту.