Названа возможная причина удара по Макеевке в новогоднюю ночь

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Удар по зданию ПТУ, в котором находились российские военные, в Макеевке Донецкой народной республики со стороны украинской армии был нанесен в связи с высокой сотовой активностью. Об этом в понедельник, 2 января, сообщили в правоохранительных органах ДНР.

— Предварительно, причиной попадания HIMARS послужило активное использование прибывшими военнослужащими мобильных телефонов, — отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что точное местоположение российских военных было выявлено с помощью разведывательного комплекса ECHELON. На данном этапе информация о пострадавших и погибших уточняется, передает ТАСС.

Помимо этого, украинская армия 2 января обстреляла приграничное село Муром в Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что пострадавших нет.

Кроме того, украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) 2 января атаковали Климовский район Брянской области. В результате инцидента никто не пострадал.

Также ВСУ направили в Воронежскую область разведывательный беспилотник. Однако силами противовоздушной обороны он был сбит. Как уточняется, пострадавших и разрушений на земле нет.