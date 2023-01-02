Российская ПВО сбила разведывательный беспилотник под Бердянском

Фото: Минобороны РФ

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила разведывательный беспилотник под Бердянском в Запорожской области. Об этом в понедельник, 2 января, сообщили в пресс-службе городской администрации.

— Жители и гости Бердянска! Сегодня в районе 13:40 расчетом ПВО ВС РФ в 35 километрах севернее города был замечен и уничтожен разведывательный БЛА кустарного производства, — говорится в сообщении.

Уточняется, что уничтожение беспилотника обошлось без жертв.

До этого сообщалось, что вблизи Воронежа также был сбит разведывательный беспилотник вооруженных сил Украины. Пострадавших и разрушений на земле не было.

Кроме того, утром 2 января украинские беспилотные летательные аппараты атаковали Климовский район Брянской области. В результате инцидента никто не пострадал. Удар беспилотников нанес повреждения одному из объектов энергоснабжения, расположенных в регионе.

В минувший четверг, 29 декабря, система противовоздушной обороны сработала в Клинцовском районе Брянской области. В результате были сбиты несколько беспилотников.