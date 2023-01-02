Минобороны: В результате удара ВСУ в Макеевке погибли 63 российских солдата

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В результате удара ВСУ по зданию ПТУ, в котором находились российские военные, в Макеевке Донецкой народной республики (ДНР) погибли 63 солдата. Об этом в понедельник, 2 января, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

— Киевским режимом нанесен удар шестью реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS производства США по пункту временной дислокации одного из подразделений российских вооруженных сил в районе населенного пункта Макеевка Донецкой народной республики, — заявил он.

По словам Конашенкова, две ракеты были сбиты российской ПВО, однако четыре все же достигли цели. Всем родным и близким погибших военнослужащих будет оказана вся необходимая помощь и поддержка, передает слова генерал-лейтенанта Telegram-канал «Минобороны России».

До этого сообщалось, что причиной попадания HIMARS послужило активное использование прибывшими военнослужащими мобильных телефонов.

Помимо этого, украинская армия 2 января обстреляла приграничное село Муром в Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что пострадавших нет.

Кроме того, украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) 2 января атаковали Климовский район Брянской области. В результате инцидента никто не пострадал.