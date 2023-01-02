Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

СБУ возбудила уголовное дело против главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
СБУ возбудила уголовное дело против главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной
Фото: roscongress / Максим Григорьев

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинение главе Банка России (ЦБ РФ) Эльвире Набиуллиной. Об этом в понедельник, 2 января, сообщили в пресс-службе СБУ.

— В результате следственно-оперативных действий СБУ собрала доказательства участия главы Центрального Банка РФ Эльвиры Набиуллиной в финансировании военных группировок страны-агрессора (так СБУ называет Россию — прим. «ВМ»), — говорится в сообщении.

Отмечается, что Набиуллина организовала введение рублевой зоны и блокирование гривны в регионах, которые вошли в состав России после осенних референдумов, передает ТАСС.

До этого СБУ объявила в розыск председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева и официального представителя МИД РФ Марию Захарову. Им обоим также инкриминируют совершение преступления по статье «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин уже поручил возбудить уголовное дело в связи с возбуждением уголовного дела против Дмитрия Медведева на Украине.

Украина Эльвира Набиуллина ЦБ РФ Обвинения СБУ
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Собянин
Сергей Собянин

Дорогие москвичи!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Новогоднее обновление

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Закидаем кинжалами

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте