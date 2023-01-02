СБУ возбудила уголовное дело против главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной

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Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинение главе Банка России (ЦБ РФ) Эльвире Набиуллиной. Об этом в понедельник, 2 января, сообщили в пресс-службе СБУ.

— В результате следственно-оперативных действий СБУ собрала доказательства участия главы Центрального Банка РФ Эльвиры Набиуллиной в финансировании военных группировок страны-агрессора (так СБУ называет Россию — прим. «ВМ»), — говорится в сообщении.

Отмечается, что Набиуллина организовала введение рублевой зоны и блокирование гривны в регионах, которые вошли в состав России после осенних референдумов, передает ТАСС.

До этого СБУ объявила в розыск председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева и официального представителя МИД РФ Марию Захарову. Им обоим также инкриминируют совершение преступления по статье «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин уже поручил возбудить уголовное дело в связи с возбуждением уголовного дела против Дмитрия Медведева на Украине.