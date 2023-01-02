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Пресс-служба Зеленского анонсировала саммит Украина — ЕС в Киеве

Евгений Белоусов
В мире
Пресс-служба Зеленского анонсировала саммит Украина — ЕС в Киеве
Фото: flickr/european_parliament

Саммит Украина — Евросоюз (ЕС) пройдет 3 февраля в Киеве. Об этом в понедельник, 2 января, сообщили в пресс-службе украинского президента Владимира Зеленского по итогам его встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

— Собеседники обсудили ожидаемые результаты очередного саммита Украина — ЕС, который состоится третьего февраля этого года в Киеве, и договорились активизировать подготовительную работу, — передает сообщение «Лента.ру».

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в своем обращении к согражданам по случаю Нового года заявил о планах поддерживать Киев, а также о единении Евросоюза с Североатлантическим альянсом, несмотря на последствия событий на Украине, с которыми сталкиваются немецкие граждане.

До этого сообщалось, что главы государств и правительств Евросоюза утвердили макрофинансовую программу для Украины на 2023 год в размере 18 миллиардов евро. Как заявил глава Евросовета Шарль Мишель, политический блок сдержит свое слово относительно данного вопроса.

Польский институт международных отношений выпустил доклад, в котором сказано, что страны ЕС могут сократить поддержку других государств из-за предоставляемой Украине финансовой помощи.

Украина Евросоюз (ЕС) Еврокомиссия (ЕК) Владимир Зеленский
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